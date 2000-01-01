spravki-026.com
Детская справка 026/у-2000
Москва:
+7 (495) 108-74-55
Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-34-63
Новосибирск:
+7 (383) 280-42-75
09:00 - 22:00
по Мск
##
Купить мед справку 026/у для детей
Медицинская справка 026у-2000

Медицинская справка ребенка, форма №026/у-2000

для школы, школы-интерната, детского дома, детского сада, яслей/сада в Москве
Медицинская справка 026у-2000
Получите в течение 24 часов без посещения поликлиники официальный документ, заполненный действующим педиатром в соответствии с Вашими требованиями, указанными в заявке.
Заказать справку
Стоимость
5 000
рублей
#
Оформить заявку на справку 026/у
Перечень необходимых данных

Заказывая у нас справку 026/у,
Вы гарантированно получите:

Купить детскую медицинскую справку 026/у-2000 для вашего ребенка в Москве

Большинство документов из клиники представляют собой небольшие бланки. Исключением является медицинская справка 026 у для детей с подробным обзором состояния здоровья на момент выдачи. Все родители сталкиваются с проблемой ее получения. Разница только в том, что кому-то приходится оформлять ее перед зачислением в детский сад, а остальным — позже, при поступлении в школу. Полезно знать, где можно срочно купить справку формы 026/у-2000 в Москве. Это поможет быстро предъявить документ по первому требованию. Данная форма является обязательным условием присутствия в коллективе образовательного учреждения. Поэтому администрация и медработник вправе потребовать бланк от каждого потенциального ученика или воспитанника. Заказывайте документ на Spravki-026.com через онлайн-заявку. Мы выдаем официальные формы для образовательных учреждений любого типа.

Оформление справки 026 у в Москве

Нюансы оформления справки 026/у-2000

Главной особенностью данной формы является наличие более 30 страниц. Это не просто бланк, а объемная книжка. Все сведения разделены на 11 блоков. Детская справка 026 у заполняется постепенно до того момента, пока ребенок окончит 9 или 11 классов. Но даже при первичной сдаче бланка в ясли он не может быть абсолютно пустым. В нем содержатся сведения о росте и весе при рождении, изменение этих показателей каждый год. Кроме того, в мед справку для ребенка, поступающего в детский сад или школу, вносят сведения о прививках. Если ребенок болел, то эти данные также отражают в специально отведенном для этой цели разделе. При оформлении документа возникает много нюансов и спорных вопросов, о которых лучше знать заранее.

Получение справки 026 формы родителями

Что обязательно нужно знать родителям при получении справки 026 формы

Вы должны предусмотреть тот факт, что на заполнение формы у вас уйдет несколько недель при обращении в поликлинику. Но если вы будете знать, где купить справку 026 формы, то процесс сократится до 1 дня. Родителям важно помнить о формальном характере этого документа. Обычно все осмотры проходят за считанные минуты, поэтому выявить проблемы со здоровьем при таком беглом взгляде очень сложно. Зато приходится тратить много времени на очереди и ожидания свободных окон в графике врачей. По мере взросления справка 026 для детского сада дополняется новыми сведениями. Каждый раз заново ее получать не нужно. Достаточно однажды купить, и потом медработник детсада или школы будет вносить новые сведения.

Данные, которые необходимо заполнить в форме:

  • ФИО ребенка;
  • Дата рождения ребенка;
  • Учебное заведение, куда поступает ребенок;
  • Адрес по прописке / регистрации;
  • Рост, вес ребенка;
  • Серия, номер мед. страхового полиса ОМС;
  • Какие сделаны прививки (дата, доза, название);
  • Чем болел ребенок ранее;
  • ФИО отца;
  • ФИО матери;
  • Дата рождения отца;
  • Дата рождения матери;
  • Образование родителей (среднее, высшее, и т.д.);
  • Контактный телефон для связи;
  • Место доставки.

Как оформить справку 026/у в садик быстро?

Раньше использовали только один вариант получения медицинских бланков. Для того чтобы сделать справку 026/у, нужно было обратиться к участковому педиатру. В редких случаях можно было ускорить процесс при условии, что ребенок регулярно проходил все плановые осмотры. Тогда все сведения переносили в справку и выписывали направления к нескольким специалистам. Сейчас список врачей увеличился. Быстрый результат возможен при использовании дистанционного способа получения документа.

Справка 026 для школьников в школу

Справка 026 для школьника без посещения поликлиники

Второй раз родителям придется поволноваться, когда они будут оформлять медицинскую справку 026 для школы. К семилетнему возрасту у детей уже должно накопиться больше сведений о состоянии здоровья, поэтому в справке должно быть проставлено больше записей. Врачи требуют приходить на прием вместе с ребенком, стоять вместе с ним в очередях и получать направления на последующие обследования. Теперь реально оформить справку 026 за 1 день и застраховаться от потери времени в поликлиниках. Данный вариант не противоречит законным нормам заполнения документа. На имя школьника можно выдать медицинский буклет без посещения врачей.

Справка 026/у в детский сад

Этапы получения справки 026/у в детский сад

Начинать нужно с обращения к участковому педиатру. На прием к нему нужно приходить с справкой ребенка, которая хранится в регистратуре учреждения. Комплексная диспансеризация ребенка по форме 026/у подразумевает полное обследование всех систем и органов. Поэтому одним приемом здесь обойтись невозможно. Медсестра выпишет направления к профильным специалистам и на анализы. Все результаты и заключения врачей будут внесены в разделы справки. Перед выдачей справки для детей перед детским садом или школой педиатр должен убедиться в наличии всех плановых прививок.

Получение справки 026 в школу

Порядок получения справки 026 в школу

Аналогичным образом выглядит процесс для тех, кого зачисляют в первый класс. Родители, которые прошли через это испытание, подтверждают, что приходится тратить целые дни на очереди к врачам. Утвержденный Минздравом образец справки 026 у наглядно показывает, что нужно посетить минимум 9 специалистов. Список может быть увеличен на усмотрение врачей.

Длительность и сложность процесса заставляет родителей обращаться в коммерческие центры. Это возможно, но и здесь есть подводные камни. Для того чтобы получить справку 026 в частной клинике, придется оплачивать каждый осмотр, анализ и УЗИ.

Оцените преимущества
работы с нами

Мы предлагаем только официальные документы, которые не вызовут вопросов при проверке и не создадут вам никаких сложностей.

справка 026/у без посещения врачей
Удобство
Никаких талончиков, номерков, угрюмых взглядов в поликлинике. Не нужно тратить время на запись к врачам, сдачу анализов и много других неприятных процедур для Вашего ребенка.
справка 026 у срочно
Оперативность
Вам не придётся бегать из одного кабинета в другой, пытаясь сократить время приёма и побыстрее вернуться к своим делам. В течение суток вы получаете необходимые подписи, печати и готовую справку 026/у.
справка 026 заполнение
Полнота данных
Документ содержит все мед. обследования и анализы, включая выписку прививок Вашего ребенка. Справку можно предоставлять и в школу, и в детский сад — никаких вопросов она не вызовет!
справка 026/у официально
Профессионализм
Сотрудничаем с профессиональными педиатрами, которые соблюдают все нормы ведения мед. документации. Наш центр выдает справки на законных основаниях и подтверждает факт выдачи в случае запросов со стороны проверяющих лиц.

Мы оформляем медицинские справки 026/У официально в поликлинике г. Москвы. Официальная мед. справка 026/У на Ваше имя будет зафиксирована в общем документообороте системы здравоохранения. Документ выдержит любые проверки, в том числе и запросы по факсу.

Мы гарантируем оперативность и результат в получении мед справки 026 формы!

Сомневаетесь в выборе способа получения документа? Мы докажем вам, что купить медицинскую справку 026 у в Москве — это не только просто, но и надежно. Записи в справках для дошкольников и учеников делают опытные врачи. Поэтому каждый бланк выдержит проверку на подлинность и правильность данных. Мы выполним ваш заказ быстро и в рамках действующего законодательства.

Диспансеризация ребенка 026 формы

Отметки об осмотрах врачей и анализах

Родителей очень интересует вопрос о том, какие кабинеты им предстоит посетить с ребенком. Согласно последним изменениям в приказах Минздрава, список врачей не сократился, а наоборот, расширился. Основная сложность в том, что ответ на вопрос: каких врачей нужно пройти для справки 026/у-2000, может быть разным в зависимости от состояния здоровья ребенка. В обязательном порядке посещают 9 врачей, в том числе логопеда, психолога, невролога. Оценивается не только физическое состояние ребенка, но и уровень его психического и эмоционального развития, степень социальной адаптации и восприятия окружающего мира.

Справка 026 у официально в Москве

Где получить гарантию результата?

За бланком справки по форме 026у нужно сразу обращаться в учреждение с опытом работы и лицензированным правом на оказание подобного рода услуги. К сожалению, многие коммерческие центры вводят родителей в заблуждение. Они не могут предложить осмотры всех нужных для документа врачей. Лучше обратиться в поликлинику, но не напрямую, а дистанционно, с помощью нашей компании.

Справка 026/у за 1 день

Где выдают справку 026/у за 1 день?

К преимуществам удаленного обслуживания относится низкая стоимость справки 026 формы по сравнению с прейскурантом платных клиник. Другим важным моментом является оперативность обслуживания. Сделайте заказ на нашем сайте, и документ оформят всего за 1 день.

Теперь не нужно сидеть с ребенком в очередях у кабинетов различных специалистов и доказывать свои права на добровольность профилактических осмотров и прививок.
Однократное получение важного документа не раз пригодится вам в будущем. В справке будут отражены все необходимые медицинские сведения для поступления ребенка в любой детский коллектив.
Заполните заявку прямо на сайте или позвоните по указанному номеру и необходимый документ будет у Вас на руках в течение суток.
Стоимость
5 000
рублей
+7 (495) 108-74-55
Обращаем внимание на то, что, если у ребенка проблемы со здоровьем, лучше обратиться в поликлинику.

Доставка медицинских справок 026/у по Москве

Справка 026 для ребенка
01
Звонок/Заявка
+7 (495) 108-74-55
с 09:00 - 22:00 по Мск
или оформляете заявку с сайта
Справка 026 для детей
02
Консультация
Ожидайте звонка оператора. Мы уточним все необходимые детали и сразу приступим к оформлению документа.
оформление мед справок 026 формы
03
Оформление
Грамотно заполняем и выдаем официально заполненную медицинскую справку 026/у на законных основаниях.
заполненная справка 026/у-2000
04
Доставка
В пределах кольцевой станции метрополитена доставка БЕСПЛАТНО!
Доставка на адреса и другие станции метро в пределах МКАД — 500 рублей!
#

Что пишут клиенты о нашей работе*

* данные отзывы являются индивидуальными мнениями клиентов
Spravki-026.com отзывыМария, Москва
У нас все работают, поэтому тащить ребенка в поликлинику для оформления медсправки поручили бабушке. Просиживать в таких очередях с внуком — дело хлопотное и опасное для его здоровья, поэтому сын предложил заказать справку в интернете. У моего поколения отношение к подобным услугам скептическое, но эту клинику ему порекомендовал коллега — решили попробовать.
Все вопросы папа решил по телефону, оплатили услугу в тот же день, после бесплатной доставки документа. Для меня это проще, чем искать способы отблагодарить педиатра в поликлинике. Сомневалась в подлинности справки до последнего, но когда и ее, и ребенка без лишних слов приняли в садике — сомнения развеялись. Благодарю специалистов за профессионализм, через год и для внучки у вас оформлять справку будем!
Spravki-026.com отзывыАнтонина, Москва
Ситуация сложилась так, что ребенка пришлось отдавать в сад раньше предполагаемого срока, поэтому все документы, в том числе и справка 026У, нужны были буквально «вчера». Вопрос стоял ребром: или мы в течение пары дней все предоставляем, или пропускаем свою очередь. Конечно, немного опасались заказывать документ через посредников, переживали до последнего, пока медсестра в саду придирчиво его изучала. Но все прошло прекрасно, никаких сомнений предоставленная справка не вызвала, и нас зачислили в группу. Огромное вам спасибо, при необходимости будем рекомендовать ваш сайт знакомым.
Spravki-026.com отзывыСофия, Химки
Заказывали для нашего Кирюши медсправку 026, после переезда времени до зачисления в 1-й класс оставалось совсем мало. Слышали, что с этой справкой всегда волокита сплошная, поэтому думали, что не успеем. Но в итоге правда всё сделали очень быстро, действительно за сутки буквально, даже доставили по адресу, и ехать никуда не пришлось. Теперь Кирюша учится, и годик пропускать не понадобилось. В общем, сайт теперь советую знакомым, кому нужны медсправки и всякое такое. Успехов вам!
Spravki-026.com отзывыОлег, Балашиха
То, что теперь для обучения ребёнка в школе требуется справка 026/у, стало для меня неожиданностью. Причём, по словам бывалых людей, это не пустая формальность — при любой погрешности в оформлении справку могут и не принять. И главное — для её получения требуется визит к педиатру и сдача множества анализов. А тут ещё ребёнок подхватил ОРЗ и слёг с температурой, так что вести его к врачу не было никакой возможности. Да и времени до начала учебного года оставалось совсем чуть-чуть.
Эта компания оказалась счастливой находкой. Никакого беспокойства — и всё сделано замечательно. Справку доставили на дом, а в школе её приняли без проблем. Да и цена услуги несопоставима с огромной экономией времени, которое иначе пришлось бы тратить, бегая по врачам. Всем рекомендую обращаться за справкой именно сюда.
Spravki-026.com отзывыСветлана, Москва
Оформляла сына в садик и столкнулась с проблемой получения справки 026У. Точнее получить-то ее не проблема, ребенок здоров и может посещать детсад. Но стоять с ним в очередях к разным врачам очень тяжело, а оставить не на кого. Муж работает на заводе, а родители в другом городе. Искала в интернете советы других мам, как быстрее оформить справку, и случайно нашла этот сайт. Сначала я не поверила, что здесь оформляют настоящие справки, думала, что подделки. Поэтому долго расспрашивала консультанта по телефону и только потом заказала 026У. Как мне и обещали, справку в садике приняли без проблем. Особенно порадовало то, что она была оформлена всего за один день.
Spravki-026.com отзывыАлёна, Москва
Медосмотр — нелёгкое испытание даже для взрослого человека, поэтому свою дочку я решила от него уберечь. Чтобы получить справку 026/у, которая необходима для предоставления в школу при поступлении в первый класс, я решила воспользоваться интернет-услугами. Заполнила на сайте Spravki-026.com заявку и уже на второй день получила готовую справку. Доставили её бесплатно.
Когда несла справку в школу, то немного побаивалась: правильно ли она оформлена, законно ли. Но всё обошлось. Приняли без всяких претензий, так что теперь своим родственникам и знакомым с маленькими детками советую тоже обращаться в вашу компанию. Спасибо за сбережённые нервы и время!
<
>
#

Другие справки,
которые мы оформляем

Мы предлагаем только официальные документы, которые не вызовут вопросов при проверке и не создадут вам никаких сложностей.
Наименование Цена, руб.
Справка 086/у 2000
Справка 026/у-2000 5000
Справка 082/у 2000
Справка 095/у 1500-2000
Справка 027/у 2000-5000
Справка 070/у 2000
Справка 072/у 2500
Справка 076/у 2500
Справка 079/у 2000
Справка 063/у 3500
Справка 302 н 2000
Справка 989 2500
Справка 164 3000
Справка 454 2000
Справка 402 1200
Справка 405 2000
Справка 001-гс/у 2000
Справка в бассейн 1000
Справка для занятий спортом 1500
Справка на соревнования 1500
Академический отпуск 5000
Выход из академического отпуска 2000
Наименование Цена, руб.
Справка на инвалидность 10000
Справка о прививках 2000-6000
Кодирование от алкоголизма 1000
Справка об эпидокружении 2000
Справка для поездки в Китай 3500-5000
Справка для ГАИ 003-в/у 5500
Справка на оружие 002-о/у 5500
Медицинская карта ребенка 5000
Результаты анализов 1500-3000
Справка от фтизиатра 1500
Справка от гинеколога 1500
Справка от стоматолога 1500
Справка от терапевта 1500
Справка о беременности 1500
Справка КЭК 1500-3000
Справка для ФМС 5500
Флюорография 1500
Справка ХТИ 003-о/у 2000
Справка для работы на высоте 2000
Справка 297 2000
Справка от педиатра 1500
Освобождение от физкультуры 1500
Для заказа любой справки звоните по телефону с 09:00 до 22:00 по Мск:
+7 (495) 108-74-55
Контакты
+7 (495) 108-74-55
Время работы с 09:00 - 22:00 по МСК
mail@spravki-026.com
г. Москва, ул. Новый арбат, 3, оф. 215
Задать вопрос
В начало#