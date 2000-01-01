Медицинская справка ребенка, форма №026/у-2000

Мария, Москва У нас все работают, поэтому тащить ребенка в поликлинику для оформления медсправки поручили бабушке. Просиживать в таких очередях с внуком — дело хлопотное и опасное для его здоровья, поэтому сын предложил заказать справку в интернете. У моего поколения отношение к подобным услугам скептическое, но эту клинику ему порекомендовал коллега — решили попробовать. Все вопросы папа решил по телефону, оплатили услугу в тот же день, после бесплатной доставки документа. Для меня это проще, чем искать способы отблагодарить педиатра в поликлинике. Сомневалась в подлинности справки до последнего, но когда и ее, и ребенка без лишних слов приняли в садике — сомнения развеялись. Благодарю специалистов за профессионализм, через год и для внучки у вас оформлять справку будем!

Антонина, Москва Ситуация сложилась так, что ребенка пришлось отдавать в сад раньше предполагаемого срока, поэтому все документы, в том числе и справка 026У, нужны были буквально «вчера». Вопрос стоял ребром: или мы в течение пары дней все предоставляем, или пропускаем свою очередь. Конечно, немного опасались заказывать документ через посредников, переживали до последнего, пока медсестра в саду придирчиво его изучала. Но все прошло прекрасно, никаких сомнений предоставленная справка не вызвала, и нас зачислили в группу. Огромное вам спасибо, при необходимости будем рекомендовать ваш сайт знакомым.

София, Химки Заказывали для нашего Кирюши медсправку 026, после переезда времени до зачисления в 1-й класс оставалось совсем мало. Слышали, что с этой справкой всегда волокита сплошная, поэтому думали, что не успеем. Но в итоге правда всё сделали очень быстро, действительно за сутки буквально, даже доставили по адресу, и ехать никуда не пришлось. Теперь Кирюша учится, и годик пропускать не понадобилось. В общем, сайт теперь советую знакомым, кому нужны медсправки и всякое такое. Успехов вам!

Олег, Балашиха То, что теперь для обучения ребёнка в школе требуется справка 026/у, стало для меня неожиданностью. Причём, по словам бывалых людей, это не пустая формальность — при любой погрешности в оформлении справку могут и не принять. И главное — для её получения требуется визит к педиатру и сдача множества анализов. А тут ещё ребёнок подхватил ОРЗ и слёг с температурой, так что вести его к врачу не было никакой возможности. Да и времени до начала учебного года оставалось совсем чуть-чуть.

Эта компания оказалась счастливой находкой. Никакого беспокойства — и всё сделано замечательно. Справку доставили на дом, а в школе её приняли без проблем. Да и цена услуги несопоставима с огромной экономией времени, которое иначе пришлось бы тратить, бегая по врачам. Всем рекомендую обращаться за справкой именно сюда.

Светлана, Москва Оформляла сына в садик и столкнулась с проблемой получения справки 026У. Точнее получить-то ее не проблема, ребенок здоров и может посещать детсад. Но стоять с ним в очередях к разным врачам очень тяжело, а оставить не на кого. Муж работает на заводе, а родители в другом городе. Искала в интернете советы других мам, как быстрее оформить справку, и случайно нашла этот сайт. Сначала я не поверила, что здесь оформляют настоящие справки, думала, что подделки. Поэтому долго расспрашивала консультанта по телефону и только потом заказала 026У. Как мне и обещали, справку в садике приняли без проблем. Особенно порадовало то, что она была оформлена всего за один день.